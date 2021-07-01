"Шизик" — это нелицеприятное определение можно часто услышать в адрес человека, непохожего по каким-то критериям на большинство людей. Чаще всего им "помечают" тех, у кого отсутствует желание быть социально тесно связанным с другими людьми либо тех, кто замкнут или кажется отстраненным от происходящего вокруг, безразличным.
А кто такие "шизики" на самом деле? Собственное исследование провели журналисты портала Health. com. И вот, что узнали.
Первое, что надо знать: диагноз "шизоидное расстройство личности" на самом деле существует. Но не является формой шизофрении, психического расстройства, которое заставляет кого-то испытывать галлюцинации или бред и отключаться от реальности.
Вместо этого шизоидное расстройство личности полностью привязано к реальности.
"Это необычное расстройство, его ключевой особенностью является чувство отчуждения и разобщенности с другими, — говорит клинический психолог Скотт Ветцлер, доктор философии, профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. — Те, кто страдает этим расстройством личности, испытывают трудности в общении и понимании других людей, отчасти из-за отсутствия сострадания или сочувствия".
То есть, человек с шизоидным расстройством личности "холодный, бесстрастный, отчужденный и незаинтересованный", потому что он неспособен к эмпатии и у него отсутствует потребность в общении. Но в то же время это не значит, что им все равно.
Как и любое расстройство это характеризуется "мышлением, чувствами и поведением, которые отклоняются от ожиданий культуры, вызывая проблемы функционирования.
Шизоидное расстройство отнюдь не безобидно:
оно относится к кластеру параноидальных, люди, им страдающие считаются "странными" или "эксцентричными".
Некоторые более старые оценки говорят, что шизоидное расстройство личности встречается только у 1% населения мира, в то время как другие предполагают, что оно может быть обнаружено у 3-5% жителей Земли.
По словам Дэниела Винарика, доктора философии, клинического психолога из Нью-Йорка, диагностировать шизоидное расстройство сложно, посколько оно очень похоже по симптоматике на, например, избегающее расстройство личности (когда кто-то избегает контакта с другими из-за страха быть отвергнутым).
На болезнь может указывать то, что
"Человек с шизоидным расстройством личности может нормально функционировать в обществе, но он является и чувствует себя одиноким. "Они предпочитают уединенные занятия", -говорит Винарик. В то же время, однако, многие люди с этим расстройством личности все еще хотят общаться с людьми.
Это отключенный темперамент. Такие люди для окружающих безопасны. Не надо их трогать — им и без вас хорошо".
Ветцлер добавляет, что многие люди с шизоидным расстройством личности проводят много времени, занимаясь видеоиграми, поскольку они находят комфорт в бегстве в мир фантазий, который предлагает чувство контроля и возможность взаимодействовать с другими структурированным, менее интенсивным способом.
Если вы хотите связаться с другом или любимым человеком, у которого есть шизоидное расстройство личности, вы можете начать с того, чтобы вовлечь их в разговор о том, что им нравится, например, видеоигры или другое хобби или интерес.
Что касается близких людей, присоединяйтесь к ним в их интересах, но не ожидайте-или не настаивайте-на большой близости немедленно.
Будьте доступны, но не навязчивы.
Любите, не ожидая явного проявления любви. И поймите, что вы, вероятно, более важны для этого человека, чем он показывает", — говорит Винарик.
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