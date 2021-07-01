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Люди, которых пренебрежительно называют "шизиками" - кто они?

Общество

"Шизик" — это нелицеприятное определение можно часто услышать в адрес человека, непохожего по каким-то критериям на большинство людей. Чаще всего им "помечают" тех, у кого отсутствует желание быть социально тесно связанным с другими людьми либо тех, кто замкнут или кажется отстраненным от происходящего вокруг, безразличным.

А кто такие "шизики" на самом деле? Собственное исследование провели журналисты портала Health. com. И вот, что узнали. 

Первое, что надо знать: диагноз "шизоидное расстройство личности" на самом деле существует. Но не является формой шизофрении, психического расстройства, которое заставляет кого-то испытывать галлюцинации или бред и отключаться от реальности.

Вместо этого шизоидное расстройство личности полностью привязано к реальности.

"Это необычное расстройство, его ключевой особенностью является чувство отчуждения и разобщенности с другими, — говорит клинический психолог Скотт Ветцлер, доктор философии, профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. — Те, кто страдает этим расстройством личности, испытывают трудности в общении и понимании других людей, отчасти из-за отсутствия сострадания или сочувствия".

То есть, человек с шизоидным расстройством личности "холодный, бесстрастный, отчужденный и незаинтересованный", потому что он неспособен к эмпатии и у него отсутствует потребность в общении. Но в то же время это не значит, что им все равно.

Что такое шизоидное расстройство личности?

Как и любое расстройство это характеризуется "мышлением, чувствами и поведением, которые отклоняются от ожиданий культуры, вызывая проблемы функционирования.

Шизоидное расстройство отнюдь не безобидно:

оно относится к кластеру параноидальных, люди, им страдающие считаются "странными" или "эксцентричными".

Насколько распространено шизоидное расстройство личности?

Некоторые более старые оценки говорят, что шизоидное расстройство личности встречается только у 1% населения мира, в то время как другие предполагают, что оно может быть обнаружено у 3-5% жителей Земли.

По словам Дэниела Винарика, доктора философии, клинического психолога из Нью-Йорка, диагностировать шизоидное расстройство сложно, посколько оно очень похоже по симптоматике на, например, избегающее расстройство личности (когда кто-то избегает контакта с другими из-за страха быть отвергнутым).

Одиночество
 

 

Чего ждать от человека с шизоидным расстройством?

На болезнь может указывать то, что

  • человек будет упорно демонстрировать отстраненность и незаинтересованность в социальных отношениях и не будет проявлять эмоций при взаимодействии с другими.
  • отсутствует желание или удовольствие от близких отношений, в том числе с членами семьи;
  • сильное предпочтение уединенной деятельности;
  • мало интереса к сексуальной активности;
  • отсутствие близких друзей или доверенных лиц, за исключением, возможно, родственников первой степени;
  • явное безразличие к похвале или критике;
  • эмоциональная холодность, отстраненность или сглаженный аффект.
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"Человек с шизоидным расстройством личности может нормально функционировать в обществе, но он является и чувствует себя одиноким. "Они предпочитают уединенные занятия", -говорит Винарик. В то же время, однако, многие люди с этим расстройством личности все еще хотят общаться с людьми.

Это отключенный темперамент. Такие люди для окружающих безопасны. Не надо их трогать — им и без вас хорошо".

Как установить контакт с человеком, страдающим шизоидным расстройством личности

Ветцлер добавляет, что многие люди с шизоидным расстройством личности проводят много времени, занимаясь видеоиграми, поскольку они находят комфорт в бегстве в мир фантазий, который предлагает чувство контроля и возможность взаимодействовать с другими структурированным, менее интенсивным способом.

Если вы хотите связаться с другом или любимым человеком, у которого есть шизоидное расстройство личности, вы можете начать с того, чтобы вовлечь их в разговор о том, что им нравится, например, видеоигры или другое хобби или интерес.

 

Что касается близких людей, присоединяйтесь к ним в их интересах, но не ожидайте-или не настаивайте-на большой близости немедленно.

Будьте доступны, но не навязчивы.

Любите, не ожидая явного проявления любви. И поймите, что вы, вероятно, более важны для этого человека, чем он показывает", — говорит Винарик.

 

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