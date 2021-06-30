Почему взлетают цены на ПРЦ-тесты и что с этим может сделать государство

В Совете Федерации считают, что государству пора начать контролировать цены на коронавирусные ПЦР-тесты. Основание — стремительно растущие тарифы на услугу.

К примеру, в Москве цена тестирования в частных клиниках подскочила за неделю на 13-20%.

По данным "Известий", сенаторы предлагают внести тестирование в стандарт ОМС, что сделает его бесплатным для всех россиян.

Как рассказали "Известиям" в банке ВТБ, после введения новых коронавирусных ограничений спрос на услуги частных медлабораторий в стране вырос в два раза — "за минувшую неделю они увеличили выручку на 21% — до 77 млн рублей".

На рост спроса на ПРЦ-тесты обратили внимание и правоохранители: в Федеральную антимонопольную службу стали поступать жалобы на подорожание услуги. И хотя клиники отвергают все обвинения в необоснованном повышении цен после введения антиковидных ограничений, ФАС начала проверку их экономической обоснованности.

Ожидается, что вмешательство антимонопольной службы ПРЦ-тесты подешевеют.

Однако, по мнению адвокатов, надо не "частников" наказывать — "репрессивные методы не спасут положение", а наращивать возможности поликлиник по проведению тестирования.