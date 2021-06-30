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Почему Bellingcat защищает "Проект"

Общество

Расследователь Bellingcat Христо Грозев высказался в поддержку автора ресурса "Проект", прославившегося своими антироссийскими "расследованиями", и его создателя Романа Баданина в эфире оппозиционного телеканала "Дождь".

Почему Bellingcat защищает "Проект"

Как считает господин Грозев, у Bellingcat была "инсайдерская информация о том, что планируется атака на независимые российские СМИ".

Назвать сайт "Проект" "независимым СМИ" достаточно сложно: Романа Баданина спецслужбы США завербовали еще в 2017 году. Финансирование на создание "Проекта" Баданин получил от признанных в России иноагентами "Европейского фонда за демократию" и "Национального фонда в поддержку демократии".

Учитывая то, что Bellingcat тоже финансируется аналогичными структурами, то вопросов, почему Христо Грозев защищает Баданина не возникает абсолютно.

Более того, целенаправленная работа против финансируемых извне организаций, которую сейчас проводят российские правоохранители, вызывает вполне закономерную реакцию коллег и заказчиков "независимых" СМИ, которые лишаются инструментов дезинформации на территории России.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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