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В ОК появился сервис адаптации текста для людей с дислексией

Общество » Соцсети » Одноклассники

Международная группа разработчиков создала специальное мини-приложение ProstoSlovo для людей с дислексией. С его помощью пользователям с данной проблемой будет проще воспринимать тексты.

В ОК появился сервис адаптации текста для людей с дислексией

Дислексия представляет собой нарушение способности к обучению чтению и письму.

Как это работает?

С помощью приложения ProstoSlovo любой текст можно конвертировать в кириллическую версию специального шрифта "Антидислексия", латинскую версию которого изобрёл дизайнер Кристиан Боэр, страдающий с дислексией.

Затем текст можно отформатировать, что облегчит его восприятие.

В первую очередь ProstoSlovo будет полезен пользователям с оптической дислексией, то есть когда человеку сложно распознавать буквы и слова.

Для того, чтобы воспользоваться приложением и шрифтом "Антидислексия", нужно ввести в поле нужный текст.

Разработчики и родители детей с дислексией уже протестировали первые версии приложения, а по результатам тестов был скорректирован дизайн шрифтов.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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