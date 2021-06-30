Международная группа разработчиков создала специальное мини-приложение ProstoSlovo для людей с дислексией. С его помощью пользователям с данной проблемой будет проще воспринимать тексты.
Дислексия представляет собой нарушение способности к обучению чтению и письму.
С помощью приложения ProstoSlovo любой текст можно конвертировать в кириллическую версию специального шрифта "Антидислексия", латинскую версию которого изобрёл дизайнер Кристиан Боэр, страдающий с дислексией.
Затем текст можно отформатировать, что облегчит его восприятие.
В первую очередь ProstoSlovo будет полезен пользователям с оптической дислексией, то есть когда человеку сложно распознавать буквы и слова.
Для того, чтобы воспользоваться приложением и шрифтом "Антидислексия", нужно ввести в поле нужный текст.
Разработчики и родители детей с дислексией уже протестировали первые версии приложения, а по результатам тестов был скорректирован дизайн шрифтов.
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