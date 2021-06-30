EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поклонники испугались за вакцинированного Корчевникова
Арест Сафронову по делу о госизмене продлили на три месяца
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе в Голливуде за 300 тысяч долларов
"И тогда это хорошее материализуется": Путин ответил на вопрос про мечты
Даже если бы мы потопили провокаторов, война бы не грянула - дураков нет
"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон
Путин рассказал, какой вакциной привился. Что теперь будет с другими?
Выход Украины в 1/4 финала Евро-2020 взорвал "Твиттер"

Путин заявил о договорённости с Telegram

Общество

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал о своей позиции по поводу взаимодействия с зарубежными соцсетями. Блогер Никита Левинский спросил, не собираются ли власти блокировать Twitter, YouTube, Instagram и другие.

Путин заявил о договорённости с Telegram

Глава государства заявил, что планов целенаправленно блокировать зарубежные компании у властей нет. Вместе с тем, Путин отметил, что все они должны работать согласно российскому законодательству.

По его словам, все иностранные соцсети должны создать представительства в России, а также выполнять требования Роскомнадзора (РКН).

"Когда нас посылают подальше, чувство собственного достоинства у нас должно быть… Они должны подчиняться нашим законам", — заявил Путин.

Ранее РКН сообщал о замедлении Twitter и других приложений из-за неудаления незаконных ссылок. По словам Путина, те соцсети, которые выполняют требования, работают без проблем. В пример он привёл Telegram.

"С Telegram договорились, работает же, всё нормально", — заявил президент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жалобы на Telegram: Павел Дуров отказал Европолу
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Таинственный остеохондроз: "болеют" многие, а заболевания такого нет
Путин заявил о договорённости с Telegram
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе в Голливуде за 300 тысяч долларов
"И тогда это хорошее материализуется": Путин ответил на вопрос про мечты
Даже если бы мы потопили провокаторов, война бы не грянула - дураков нет
Путин пообещал сделать выплату всем семьям с шестилетними детьми
"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон
Путин рассказал, какой вакциной привился. Что теперь будет с другими?
Выход Украины в 1/4 финала Евро-2020 взорвал "Твиттер"
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Военные новости
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников