Путин заявил о договорённости с Telegram

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал о своей позиции по поводу взаимодействия с зарубежными соцсетями. Блогер Никита Левинский спросил, не собираются ли власти блокировать Twitter, YouTube, Instagram и другие.

Глава государства заявил, что планов целенаправленно блокировать зарубежные компании у властей нет. Вместе с тем, Путин отметил, что все они должны работать согласно российскому законодательству.

По его словам, все иностранные соцсети должны создать представительства в России, а также выполнять требования Роскомнадзора (РКН).

"Когда нас посылают подальше, чувство собственного достоинства у нас должно быть… Они должны подчиняться нашим законам", — заявил Путин.

Ранее РКН сообщал о замедлении Twitter и других приложений из-за неудаления незаконных ссылок. По словам Путина, те соцсети, которые выполняют требования, работают без проблем. В пример он привёл Telegram.

"С Telegram договорились, работает же, всё нормально", — заявил президент.

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