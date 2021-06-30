Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил о том, что единовременную выплату для школьников должны получить все семьи с шестилетними детьми. Ранее по инициативе главы государства была введена помощь в размере 10 тыс. рублей, которую семьи должны получить в августе 2021 года.
После заявления Путина появились сообщения о том, что выплаты получат все семьи с детьми от шести лет. Позже появилось постановление правительства, в котором норма была скорректирована — деньги должны были получить только те семьи, в которых шестилетки пойдут в школу.
30 июня Путин предложил правительству сделать выплату всем семьям с шестилетними детьми, даже тем, которые в школу не пойдут.
"Я считаю что, и надеюсь в правительстве меня услышат, нужно платить всем. В том числе, даже тем семьям, в которых дети в школу не пойдут. Но обращаю внимание родителей — это же разовая выплата… Даже если дети в школу не пойдут, деньги нужно потратить на подготовку к школе в следующем году", — заявил Путин.
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