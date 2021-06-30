Аксёнов пригрозил полным локдауном некоторым регионам Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что регионы полуострова, которые не будут соблюдать меры по борьбе с COVID-19, будут переведены на режим ЧС и закрыты.

Ранее в некоторых районах была запрещена, в частности, работа общепита ночью. Аксёнов заявил, что главы администраций должны контролировать этот вопрос ежедневно.

В тех регионах, где власти и бизнес не будут соблюдать ограничения, они будут ужесточены ещё больше.

"Такой-то регион закрываем полностью, переводим на режим ЧС тотальный и дальше двигаемся. Обращаемся к бизнесу с просьбой, пожалуйста, давайте соблюдать правила", - приводит оперштаб по Крыму слова Аксёнова.

Ужесточение ограничений произошло в Ялте, Алуште, Симферополе и Симферопольском районе. Там запрещено проведение развлекательных мероприятий и работа общепита в ночное время.