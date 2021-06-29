Россиян предупредили о вреде употребления окрошки летом

Многие россияне любят готовить летом окрошку. Однако у этого блюда есть ряд противопоказаний, сообщила в интервью "Ридусу" Дарья Русакова.

Дело в том, что в окрошку входит большое количество ингредиентов, поэтому она создаёт большую нагрузку на пищеварительную систему. Людям, страдающими заболеваниями ЖКТ, следует быть осторожными в употреблении этого блюда.

Также Русакова добавила, что употребление окрошки может спровоцировать повышение артериального давления, так как в ней много маринованных овощей в сочетании с колбасой.

Окрошка на квасе противопоказана людям с диабетом и лишним весом. Диетолог советует использовать вместо кваса нежирный кефир или минеральную воду.

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