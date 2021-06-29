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Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике даже в жару

Общество

В условиях аномальной жары жители Москвы всю еду стараются хранить в холодильнике.

Белый хлеб
Белый хлеб

О том, как уберечь продукты, которые при нормальной погоде можно хранить при комнатной температуре, рассказала диетолог Асият Хачирова.

Хлеб

Обычно люди хранят хлеб в столешнице или на подоконнике в целлофановом пакете. Но если в квартире температура выше 25 градусов, то хлеб может заплесневеть, так как запускаются процессы брожения.

По словам диетолога Асият Хачировой, хлеб лучше всего хранить в сухом, прохладном месте. В жарку погоду его можно убрать в холодильник. Мерзлый хлеб потом следует разогреть в духовке или выложить его непосредственно перед обедом, чтобы он оттаял.

Также в холодильнике можно хранить и крупы, сообщает сайт Москва 24.

Соевый соус и подсолнечное мало

Подсолнечное масло
Подсолнечное масло

В обычных условиях любимый многими продукт можно хранить и в кухонном шкафу. В состав соевого соуса входят консерванты, поэтому он может храниться при температуре до +25°C при условии, что крышка плотно закрыта. В жаркую погоду его лучше поместить на верхней или нижней полке холодильника, где не так холодно. Также можно "подселить" его к фруктам и овощам.

Подсолнечное масло следует хранить при температуре не выше 20 градусов. В жаркую погоду его лучше убрать в холодильник.

Кулинары рекомендуют употреблять летом оливковое масло, так как оно отлично хранится при температуре до 30 градусов. Но его нужно держать продукт в бутылке из темного стекла или жестяной банке вдали от прямых солнечных лучей.

Чай и сладости

Шоколад
Шоколад

Шоколад и конфеты лучше хранить при температуре не выше 20 градусов. В 30-градусную жару лакомства следует убрать в холодильник, так как жара превратит сладости в бесформенную массу. Однако страдает не только внешний вид лакомства. Условия хранения важны и для заботы о здоровье.

Листовой чай тоже не любит жару. Его лучше хранить в прохладном месте, оптимальная температура хранения чаёв — до 20 градусов.

Хранить чайный лист лучше в вакуумной упаковке или специальных ёмкостях.

Фрукты и овощи

Фрукты
Фрукты

Большинство фруктов и овощей следует хранить в холодильнике. А вот лимоны, мандарины, гранаты, авокадо и бананы не следует держать в холоде, поэтому эти фрукты лучше покупать в небольших количествах, чтобы сразу есть.

В холодильнике нельзя держать репчатый лук. Из-за этого может размягчиться. Кроме того, он впитывает неприятные запахи.

Для хранения лука подойдут деревянные ящики. Причём иногда луковицы нужно перебирать.

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Какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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