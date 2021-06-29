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Важное и личное: глава РАН высказался о вопросе вакцинации

Общество

Вопрос о ситуации с вакцинацией населения, в ходе которой власти регионов страны сообщили кто о "невозможностях" для непривитых, а кто — о "бесковидных" заведениях питания, остаётся актуальным для экспертов самого разного толка. Своё слово сказал и президент РАН Александр Сергеев.

Важное и личное: глава РАН высказался о вопросе вакцинации

Сергеев поделился мнением, выступая на московском круглом столе. Он уточнил, что вопрос по поводу вакцинации населения достаточно давно прорабатывается на самых "верхах" власти. Однако делать прививку или нет — история всё-таки личная.

"Вопрос о вакцинации настолько важен, что он касается не только вакцинируемого, но и окружения, в котором он живёт и работает. Поэтому в тех ситуациях, когда невакцинация может привести к массовому распространению заболевания, правомерно введение требований.

Но при всём при этом мы должны понимать, что у нас и в Конституции в других документах существуют ограничения, что это вопрос личный", — напомнил Сергеев, цитату приводит REGNUM.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Наталия Красовская
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