Важное и личное: глава РАН высказался о вопросе вакцинации

Вопрос о ситуации с вакцинацией населения, в ходе которой власти регионов страны сообщили кто о "невозможностях" для непривитых, а кто — о "бесковидных" заведениях питания, остаётся актуальным для экспертов самого разного толка. Своё слово сказал и президент РАН Александр Сергеев.

Сергеев поделился мнением, выступая на московском круглом столе. Он уточнил, что вопрос по поводу вакцинации населения достаточно давно прорабатывается на самых "верхах" власти. Однако делать прививку или нет — история всё-таки личная.

"Вопрос о вакцинации настолько важен, что он касается не только вакцинируемого, но и окружения, в котором он живёт и работает. Поэтому в тех ситуациях, когда невакцинация может привести к массовому распространению заболевания, правомерно введение требований. Но при всём при этом мы должны понимать, что у нас и в Конституции в других документах существуют ограничения, что это вопрос личный", — напомнил Сергеев, цитату приводит REGNUM.

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