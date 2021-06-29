В Кремле посчитали, что достичь коллективного иммунитета к осени не получится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достичь 60% вакцинации взрослого населения к осени, как предполагалось ранее, не получится. По его словам, динамика роста привитых граждан до июня оставалась на низком уровне.

Песков отметил, что только неделю назад стало нужными темпами расти количество желающих привиться от COVID-19.

"До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", — приводит ТАСС слова Пескова.

Песков заявил, что сроки достижения популяционного иммунитета будут сдвигаться по времени.

Ранее глава минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова заявили, что к сентябрю 2021 года прививку должны получить 60% россиян.