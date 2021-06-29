Евгений Пригожин подал в суд на издание The Insider

По данным пресс-службы компании "Конкорд", Евгений Пригожин подал иск против издания The Insider.

Бизнесмен намерен защитить свою деловую репутацию и бороться с распространением лживой информации в СМИ. Очередные недостоверные данные про него опубликовали в The Insider. Адвокаты Пригожина требуют удалить лживый материал, разместить опровержение и выплатить моральную компенсацию 5 млн рублей.

Если суд признает The Insider виновным в распространении порочащей информации, у издания будет всего десять дней для исполнения постановления. Удалению подлежат и репосты публикации в Твиттер-аккаунтах Dobrokhotov и bilunov. Роман Доброхотов — главред The Insider, а Денис Билунов — журналист издания.

"Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей", — сказано в сообщении "Конкорда".

Также Евгений Пригожин подал иск на владельцев Ютуб-канала "Навальный Live", где публиковались призывы к участию в незаконных акциях протеста. Соответствующий документ уже направлен в правоохранительные органы.