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Глава "ковидного" госпиталя рассказала о неутешительной статистике третьей волны

Общество

Заведующая приёмным отделением ГКБ №40 в Екатеринбурге, главного "ковидного" госпиталя в регионе, Юлия Москалёва рассказала о том, с какими пациентами сталкивается сейчас. По её словам, абсолютное большинство поступивших с диагнозом COVID-19 — пациенты без прививок.

Глава "ковидного" госпиталя рассказала о неутешительной статистике третьей волны

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в России установлен суточный рекорд смертности от COVID-19.

Москалёва добавила, что 2-3% людей, которые попали в больницу с прививкой от COVID-19, переносят заболевание намного легче.

"97% — это те, кто не прошел вакцинацию, хотя кампания стартовала в начале года. Полгода люди не хотят идти и делать прививку, и это очень плохо", — приводит URA. RU слова Москалёвой.

Также врач заявила, что большинство пациентов — люди трудоспособного возраста. По её мнению, молодёжь отнеслась к COVID-19 поверхностно из-за того, что в первую волну болели люди старшего возраста.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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