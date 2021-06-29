В НИИ "Вектор" рассказали, как жара влияет на распространение COVID-19

Руководитель НИИ "Вектор" Александр Семёнов заявил, что учёные выяснили, как погодные условия влияют на распространение COVID-19. По его словам, влияние крайне слабое, а мнение о замедлении вируса в жару ошибочное.

Семёнов уточнил, что погодные условия влияют опосредованно. Например, когда на улице очень жарко или слишком холодно, люди меньше проводят времени вместе, из-за чего распространение ослабевает. Но напрямую на вирус может повлиять только солнечный свет, когда очень сухо и жарко.

"Когда умеренно-влажный климат, как Москве, например, и температура воздуха +32-35, такое не считается, и вирус прекрасно передается", — добавил Семёнов.

"Вектор" является разработчиком вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". Также научный центр подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая представляет собой однокомпонентный препарат.