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Ортопед дал советы по выбору летней обуви

Общество

Красивая обувь не всегда удобна. Но и удобство обуви ещё не говорит о том, что она обеспечивает надёжную защиту стоп и позвоночника в процессе ходьба.

Ортопед дал советы по выбору летней обуви

О том, как правильно выбрать летнюю обувь, в эфире "Радио 1" рассказал врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Вартан Тамазян.

"Мы всегда чем-то жертвуем или здоровьем, или модой. При выборе повседневной обуви нужно обратить внимание на натуральные материалы, каблук и удобство — важно чтобы была удобная стелька и подошва. Уровень каблука должен быть около двух см, подошва не должна быть плоской", — пояснил он.

При выборе спортивной обуви нужно понимать, что спорт может быть разным. Так, если предполагаются высокие нагрузки, то это должна быть одна обувь, а для занятий лёгкой атлетикой — другая.

Также следует обращать внимание не только на качество обуви, но и на то, чтобы она поддерживала свод стопы.

"Всем спортсменам я рекомендую в стандартную спортивную обувь делать индивидуальные стельки", — пояснил Тамазян.

Любая обувь после носки должна отдыхать, добавил врач, поэтому дома лучше ходить босяком.

Неправильно подобранный размер, каблук, слишком мягкий или жёсткий задник туфель, а также неудобная застёжка обуви при длительной носке могут привести к развитию таких заболеваний, как плоскостопие, деформация большого пальца стопы, пяточная шпора, артрит и фасциит. Кроме того, могут возникнуть проблемы с позвоночником.

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Как правильно выбирать летнюю обувь?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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