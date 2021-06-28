Спрос россиян на удалёнку вырос на 41%

За год в России число вакансий, предполагающих удалённый формат работы, выросло в два раза. В настоящее время интерес россиян к дистанционной работе в три раза выше, чем до пандемии COVID-19, сообщает RT со ссылкой на специалистов по подбору персонала.

Девушка. Ноутбук

Плюсы домашнего офиса

Удалённая работа позволяет сотрудникам иметь больше свободного времени, а руководителям компаний снизить расходы на аренду и содержание помещений. По мнению аналитиков, по этим причинам в перспективе популярность удалённых вакансий будет только расти.

По данным аналитиков "Авито Работа", в июне 2021 года количество вакансий с удалённым графиком работы выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наиболее активно работодатели публикуют предложения с дистанционным режимом занятости в таких сферах, как IT, интернет и телеком. На их долю приходится 25% от всех вакансий на удалёнке. Здесь в основном представлены позиции операторов кол-центров, специалистов по продажам в интернете, диспетчеров или консультантов", — пояснил управляющий директор "Авито Работа" Артём Кумпель.

Также много вакансий, предполагающих дистанционную работу, появилось в сфере образования и финансов, сообщают аналитики SuperJob.

Спрос россиян на удалёнку вырос на 41%. Такой вид занятости чаще всего предпочитают специалисты сферы продаж (спрос увеличился на 62%) и IT (56%). Удалённая работа позволяет россиянам больше времени проводить с семьями и экономить на проезде и обедах.

Кроме того, такой вид занятости является более безопасным в условиях пандемии.

По данным специалистов SuperJob, количество претендующих на удалёнку россиян увеличилось почти в три раза по сравнению с показателями июня 2019 года.

Как регулируется удалёнка

Закон, регулирующий дистанционную работ, вступил в силу 1 января 2021 года. Согласно тексту документа, сотрудник может выполнять свои обязанности удалённо на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Также закон предусматривает чередование удалёнки и занятости на стационарном рабочем месте.

Сотрудник может самостоятельно планировать свой день, так как работодатель будет следить за тем, сколько времени работник находился за компьютером, а за качеством выполненных задач.

Мужчина. Ноутбук

Удалённые сотрудники имеют те же самые права, что и сотрудники, работающие в офисе компании.

Больше удалёнки = больше самозанятых

Интерес россиян к дистанционной работе может привести к росту числа самозанятых граждан. Такое мнение в интервью RT выразил руководитель аналитического направления департамента AMarkets Артём Деев.

Так, по данным ФНС с начала этого года число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян выросло на 1 млн, достигнув 2,5 млн.

Помимо удалёнки в России становится популярной и гибридная форма занятости. Согласно исследованию специалистов консалтинговой компании BCG и альянса рекрутинговых сервисов The Network, около 60% российских граждан хотели бы в перспективе иметь работу, которая позволяет хотя бы иногда работать из дома.

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