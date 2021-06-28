Разработчик подал документы на ещё одну вакцину от COVID-19 в России

В государственный реестр лекарственных средств минздрава РФ поступили документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Необходимый перечень подал центр "Вектор".

Ранее "Вектор" разработал вакцину "ЭпиВакКорона". Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" будет предназначена для профилактики COVID-19. Выпускаться препарат планируют в форме суспензии 1 доза/0,5 мл.

"Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", - говорится в реестре.

"ЭпиВакКорона" - одна из трёх вакцин, выпущенных в гражданский оборот в России.

Ранее центр имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V" выпустил однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". В гражданский оборот она пока не поступила.

28 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первый компонент вакцины получили 23 млн россиян.