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Разработчик подал документы на ещё одну вакцину от COVID-19 в России

Общество

В государственный реестр лекарственных средств минздрава РФ поступили документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Необходимый перечень подал центр "Вектор".

Разработчик подал документы на ещё одну вакцину от COVID-19 в России

Ранее "Вектор" разработал вакцину "ЭпиВакКорона". Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" будет предназначена для профилактики COVID-19. Выпускаться препарат планируют в форме суспензии 1 доза/0,5 мл.

"Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", - говорится в реестре.

"ЭпиВакКорона" - одна из трёх вакцин, выпущенных в гражданский оборот в России. 

Ранее центр имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V" выпустил однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". В гражданский оборот она пока не поступила.

28 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первый компонент вакцины получили 23 млн россиян.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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