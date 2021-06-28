COVID-19 в Москве вновь бьёт рекорды

В Москве установлен новый суточный рекорд по смертности от COVID-19. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в столице скончались 124 человека.

Показатель смертности от COVID-19 составляет 1,65% от всех заболевших коронавирусом. Всего за время пандемии с диагнозом COVID-19 зафиксировано 22 210 летальных исходов.

За сутки выявлено 7 246 случаев коронаивруса, выписано после выздоровления 4 433 человека. Число активных случаев COVID-19 достигло отметки в 175 682, что является максимальным значением за период пандемии.

"Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, мы имеем дело с более заразным и очень смертельным штаммом", — заявил мэр города Сергей Собянин.

Ранее в Москве были ужесточены ограничения по коронавирусу. Кроме обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, в рестораны и кафе столицы нельзя попасть без QR-кода о прохождении вакцинации или отрицательном тесте.