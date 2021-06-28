В Москве снова закончилась вакцина от коронавируса

Жители Москвы не могут записаться на прививку от COVID-19 вакциной "КовиВак". Препарат снова закончился, правительство ждёт новой поставки.

"Запись на прививку этим препаратом приостановлена", — говорится на сайте mos.ru.

Проблемы с поставками "КовиВак" наблюдались ранее. 25 июня сообщалось, что вакцина доступна в пяти детских поликлиниках, но сегодня исчезла снова.

Вакцина "КовиВак" — один из трёх российских препаратов, который выпущен в гражданский оборот. Между двумя уколами этой вакциной должно пройти 14 дней. Ранее сообщалось, что более короткий срок поднимает популярность вакцины.