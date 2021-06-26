На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России могут измениться правила заселения студентов в общежития.
Студентам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, могут отказать в общежитии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Отказ от прививки против COVID-19 подвергает опасности не только здоровье самого человека, но и здоровье окружающих, поэтому вузы теперь имеют право не заселять непривитых студентов.
"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", — заявили в министерстве.
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