Психолог предупредил об опасности антистрессовых игрушек

Антистресс-игрушки становятся популярными у россиян. Так было со спиннерами, затем — со слаймами, сквишами. Сейчас растёт спрос на поп-иты и симпл-димплы.

О том, почему россияне массово скупают такие примитивные игрушки, в интервью изданию Pravda. Ru рассказал психолог, политик, заведующий кафедрой психологии личности МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Школы антропологии будущего РАНХИГС Александр Асмолов.

"В психологии есть такие понятия "когнитивная сложность" и "когнитивная простота". Пример когнитивной сложности: у жителей Чукотки есть огромное количество видов снега, их названий — снег, иней, изморозь и так далее. То есть огромное количество категорий, через которые он видит мир. А когнитивная простота — это когда весь мир сводится к простым чёрно-белым решениям — либо то, либо другое, и третьего решения не дано", — пояснил эксперт.

Приобретение банальных вещей говорит о том, что в массовом сознании начинают преобладать простые решения, отметил специалист.

Когнитивная простота — это примитивные способы решения, когда в сложной ситуации человек уже ничего не сможет предпринять.

Общество глупеет?

"Спрос на примитивные игрушки говорит о том, что не всё общество, а его определённые слои склонны к простым решениям. Наше общество приближается к ситуации, когда мы рухнем в пропасть простых решений сложных вопросов", — подчеркнул Асмолов.

Психолог Александр Николаевич Поддьяков в своих исследования показал, насколько выигрышно для развития ребёнка, когда он играет со сложными игрушками, решает сложные головоломки, а не тратит время на примитивные игрушки, добавил эксперт.

"Сейчас мы наблюдаем игру на примитивной мотивации, заставляющей приобретать те или иные товары", — отметил специалист.

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