В Москве раскрыли схему мошенничества с картами "Тройка"

На каждого гражданина, желающего на чём-нибудь сэкономить, найдётся другой гражданин, желающий на этом заработать. И с радостью предоставит нужную "услугу".

Каждое утро на работу в Москву приезжает более полутора миллионов жителей ближнего и дальнего Подмосковья. Большая их часть пользуется электричками. И хотя плата за проезд относительно невысока, некоторые "экономные" граждане хотели бы ездить и вовсе бесплатно. А другие, "предприимчивые" граждане, берутся им это организовать.

На Горьковском направлении Московской железной дороги появилось подозрительно "заманчивое" предложение — оформить карту "Тройка" с бесплатным проездом на год всего за пять тысяч рублей, сообщает "Общественная служба новостей". Издание поинтересовалось у эксперта, как такое возможно.

"Да, возможно. Представляется карта "Тройка", на которой задублирована социальная карта таких людей, как малообеспеченные студенты, ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие граждане и так далее. То есть дублируется на "Тройку" их социальная карта, после чего продаётся вам. Вы её покупаете и пользуетесь целый год: ездите бесплатно", — ответил эксперт.

В итоге "экономный" гражданин, во-первых, пользуется подложными документами, а во-вторых — попросту ворует деньги, выделяемые на оплату проезда льготных категорий граждан. И то, и другое — незаконно, напомнили в ОСН.

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