Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу изменений условий содержания гражданки России Софьи Сапеги, которую ранее задержали в Минске вместе с Романом Протасевичем.

Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщили родители девушки.

"Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке. Выглядит она, слава богу, хорошо, здоровье в порядке. Единственное, что знаю — электронного браслета на ней нет. Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать я не могу", — цитирует слова отца Софьи Сергея Дудича RT.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".

"А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки — они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", — передаёт слова Пескова RT.

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