EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Опять за старое: Байнен ошибся, рассказывая про коронавирус и Иран
Пасынок Анастасии Макеевой обрушился на родную мать
Варшава решила помочь Праге бригадами пожарных
На Украине Зеленского обвинили в попытке расчленить страну
Глава Еврокомиссии объяснила, где находятся отношения ЕС и РФ
В Ливии уверены, что США хотят развивать кризис в Северной Африке
Почему в Мосгордуму не пускают "молодого перспективного политика" Илью Яшина
Эксперты: в 2021 году бюджет может быть исполнен с профицитом. Но это не точно
Острота противостояния: зачем Россия перебросила в Хмеймим МиГ-31к

Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу изменений условий содержания гражданки России Софьи Сапеги, которую ранее задержали в Минске вместе с Романом Протасевичем.

Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест

Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщили родители девушки.

"Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке. Выглядит она, слава богу, хорошо, здоровье в порядке. Единственное, что знаю — электронного браслета на ней нет. Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать я не могу", — цитирует слова отца Софьи Сергея Дудича RT.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".

"А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки — они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", — передаёт слова Пескова RT.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россиянка Софья Сапега, задержанная в мае в Минске, переведена под домашний арест.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Опять за старое: Байнен ошибся, рассказывая про коронавирус и Иран
Пасынок Анастасии Макеевой обрушился на родную мать
Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест
Боевая ничья: Путин показал характер, а Байден стал философом
Варшава решила помочь Праге бригадами пожарных
На Украине Зеленского обвинили в попытке расчленить страну
В ФАС рассказали, на сколько с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ
Источник объяснил информацию о появлении в России штамма "дельта плюс"
Глава Еврокомиссии объяснила, где находятся отношения ЕС и РФ
В Ливии уверены, что США хотят развивать кризис в Северной Африке
Популярное
Мир. Новости мира
Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон

Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.

Мы не лжём: инцидент в Чёрном море прокомментировал Борис Джонсон
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
Общество
Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"
Российский шоу-бизнес
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Мир. Новости мира
Смех не без причины: как в Польше покритиковали ЕС и оказались во многом правы
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе
Политика. Новости и аналитика
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Мир. Новости мира
Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников