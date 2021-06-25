"Одноклассники" объявили о запуске информационного центра по COVID-19. На одной странице собраны все необходимые сведения от Роспотребнадзора по вакцинации и профилактике болезни.
"Страница "Информационный центр COVID-19" содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, и как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Посетители раздела получат информацию о том, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку", — сообщает соцсеть.
Кроме того, пользователи теперь могут воспользоваться специальной рамкой "Я вакцинирован от COVID-19". Она доступна в приложении "Волшебные рамки" в разделе "Вместе против вируса".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новости об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море: по мнению Бориса Джонсона, HMS Defender находился в международных водах.