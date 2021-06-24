В минобороны рассказали о разработке жвачки от коронавируса

Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны России Сергей Борисевич рассказал о проекте по разработке жевательной таблетки от COVID-19. Он подтвердил информацию СМИ о разработке.

Ранее сообщалось, что ЦНИИ разрабатывает препарат в виде жевательных резинок, жевательных таблеток или пастилы. Лекарство предполагается применят при лечении пациентов с COVID-19 в сочетании с другими препаратами.

"Работаем. У нас в свое время в 1990-х годах была отработана технология жевательной таблетки", - приводит ТАСС слова Борисевича.

Глава ЦНИИ заявил, что работа идёт по графику. Вопрос введения препарата в гражданский оборот будет зависеть от его качества.