Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны России Сергей Борисевич рассказал о проекте по разработке жевательной таблетки от COVID-19. Он подтвердил информацию СМИ о разработке.
Ранее сообщалось, что ЦНИИ разрабатывает препарат в виде жевательных резинок, жевательных таблеток или пастилы. Лекарство предполагается применят при лечении пациентов с COVID-19 в сочетании с другими препаратами.
"Работаем. У нас в свое время в 1990-х годах была отработана технология жевательной таблетки", - приводит ТАСС слова Борисевича.
Глава ЦНИИ заявил, что работа идёт по графику. Вопрос введения препарата в гражданский оборот будет зависеть от его качества.
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