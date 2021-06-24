Попова рассказала о штаммах "дельта" и "дельта-плюс" в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с распространением новых штаммов COVID-19 в России. На данный момент в РФ не выявлено пациентов, которые были бы заражены штаммом "дельта-плюс", который называют самым заразным в мире.

О появлении новой разновидности COVID-19 сообщили в Индии. "Дельта-плюс" — это модификация штамма "дельта", который по словам Поповой курсирует уже по 90 странам. Учёные заявляют, что заразиться этим видом коронавируса можно, пройдя около больного без маски.

"По данным зарубежных специалистов, новый штамм "Дельта" получил распространение почти в 90 странах… В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "дельта-плюс", но я хочу сказать, что штамм "дельта-плюс" сегодня выявлен в пяти государствах", — заявила Попова на конференции по "глобальным угрозам биологической безопасности".

Попова отметила, что Россия удачно противостояла пандемии COVID-19 в апреле-мае. Она добавила, что повышение статистики по коронавирусу ожидается в ближайшие месяцы в Европе. По оценке учёных, заболеваемость "ковидом" увеличится на 70%.

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