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В России выявили максимум случаев COVID-19 за пять месяцев

Общество

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистику за прошедшие сутки. Всего по России выявлено 20 182 новых случая заболевания, что стало максимумом с 24 января.

В России выявили максимум случаев COVID-19 за пять месяцев

За последнюю неделю, когда произошло повышение показателей по коронавирусу, в сутки выявляли не более 18 тыс. новых случаев. Максимальный прирост, как и ранее, дали три региона:

  • Москва - 8 598 случаев;
  • Московская область - 2308;
  • Санкт-Петербург - 1143.

От 200 до 300 новых случаев выявили в Нижегородской области, Воронежской области, Республике Крым, Тверской области и Республике Бурятия.

Высокая смертность

За последние сутки от коронавируса скончались 568 пациентов. Третий день подряд этот показатель превышает 500 случаев.

Самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге. За сутки от коронавируса умерли 99 человек. Второй день подряд этот регион лидирует по показателю смертности в России.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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