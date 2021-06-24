Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистику за прошедшие сутки. Всего по России выявлено 20 182 новых случая заболевания, что стало максимумом с 24 января.
За последнюю неделю, когда произошло повышение показателей по коронавирусу, в сутки выявляли не более 18 тыс. новых случаев. Максимальный прирост, как и ранее, дали три региона:
От 200 до 300 новых случаев выявили в Нижегородской области, Воронежской области, Республике Крым, Тверской области и Республике Бурятия.
За последние сутки от коронавируса скончались 568 пациентов. Третий день подряд этот показатель превышает 500 случаев.
Самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге. За сутки от коронавируса умерли 99 человек. Второй день подряд этот регион лидирует по показателю смертности в России.
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