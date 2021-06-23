Среди привитых от COVID-19 жителей Москвы разыграли первые пять автомобилей

Среди привитых от COVID-19 жителей Москвы разыграли первые пять автомобилей, сообщает Москва 24.

Участниками розыгрыша стали москвичи, привившиеся с 14 по 20 июня.

Сообщается, что первую инъекцию вакцины участники получили с 14 по 20 июня.

Победителей выбирал компьютер с помощью случайного выбора. Организаторы свяжутся с победителями и расскажут, как получить приз.

Напомним, что об акции стало известно в начале июня. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что среди граждан, получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в период с 14 июня по 11 июля, разыграют автомобили.

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