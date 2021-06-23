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Добровинский оценил кассационную жалобу адвокатов Ефремова на приговор

Общество

Юрист Александр Добровинский назвал "фарисейством" кассационную жалобу защиты Михаила Ефремова с перечнем оснований для смягчения приговора.

Добровинский оценил кассационную жалобу адвокатов Ефремова на приговор

Ранее стало известно, что защита Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на смягчение приговора. Напомним, актёр был осуждён на 7,5 лет за смертельное ДТП, совершённое им в состоянии сильного опьянения.

"Это, конечно, полное фарисейство. Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот не был пристёгнут. Сегодня я обсужу эти жалобы с семьёй Захаровых и узнаю их мнение, на основе которого и будет подготовлен наш ответ", —

заявил Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.

Между тем адвокат осуждённого Пётр Хархорин назвал враньём информацию, что защита в кассационной жалобе якобы ссылается на психическое заболевание Михаила Ефремова.

"Полное враньё от начала до конца", — заявил он агентству ТАСС.

Хархорин уточнил, что в жалобе не содержится утверждений, что "Ефремов — ненормальный". Ранее судебная экспертиза не обнаружила у артиста каких-либо психических отклонений.

Сам же Михаил Ефремов взывает не к букве закона, а к гуманизму судебной системы. Актёр опасается, что не выйдет живым из исправительной колонии.

"Семь с половиной лет с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание", — написал он в дополнении к кассационной жалобе.

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ДТП с Михаилом Ефремовым. Звезды, алкоголь и справедливость
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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