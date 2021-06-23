Добровинский оценил кассационную жалобу адвокатов Ефремова на приговор

Юрист Александр Добровинский назвал "фарисейством" кассационную жалобу защиты Михаила Ефремова с перечнем оснований для смягчения приговора.

Ранее стало известно, что защита Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на смягчение приговора. Напомним, актёр был осуждён на 7,5 лет за смертельное ДТП, совершённое им в состоянии сильного опьянения.

"Это, конечно, полное фарисейство. Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот не был пристёгнут. Сегодня я обсужу эти жалобы с семьёй Захаровых и узнаю их мнение, на основе которого и будет подготовлен наш ответ", —

заявил Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.

Между тем адвокат осуждённого Пётр Хархорин назвал враньём информацию, что защита в кассационной жалобе якобы ссылается на психическое заболевание Михаила Ефремова.

"Полное враньё от начала до конца", — заявил он агентству ТАСС.

Хархорин уточнил, что в жалобе не содержится утверждений, что "Ефремов — ненормальный". Ранее судебная экспертиза не обнаружила у артиста каких-либо психических отклонений.

Сам же Михаил Ефремов взывает не к букве закона, а к гуманизму судебной системы. Актёр опасается, что не выйдет живым из исправительной колонии.

"Семь с половиной лет с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание", — написал он в дополнении к кассационной жалобе.

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