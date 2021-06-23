Юрист Александр Добровинский назвал "фарисейством" кассационную жалобу защиты Михаила Ефремова с перечнем оснований для смягчения приговора.
Ранее стало известно, что защита Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на смягчение приговора. Напомним, актёр был осуждён на 7,5 лет за смертельное ДТП, совершённое им в состоянии сильного опьянения.
"Это, конечно, полное фарисейство. Господин Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот не был пристёгнут. Сегодня я обсужу эти жалобы с семьёй Захаровых и узнаю их мнение, на основе которого и будет подготовлен наш ответ", —
заявил Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
Между тем адвокат осуждённого Пётр Хархорин назвал враньём информацию, что защита в кассационной жалобе якобы ссылается на психическое заболевание Михаила Ефремова.
"Полное враньё от начала до конца", — заявил он агентству ТАСС.
Хархорин уточнил, что в жалобе не содержится утверждений, что "Ефремов — ненормальный". Ранее судебная экспертиза не обнаружила у артиста каких-либо психических отклонений.
Сам же Михаил Ефремов взывает не к букве закона, а к гуманизму судебной системы. Актёр опасается, что не выйдет живым из исправительной колонии.
"Семь с половиной лет с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание", — написал он в дополнении к кассационной жалобе.
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