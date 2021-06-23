Вентилятор или кондиционер: как спастись от жары?

Пытаясь спастись от аномальной жары, москвичи скупают кондиционеры и вентиляторы. О том, что лучше поможет освежиться в жару, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Если температура воздуха выше 30-32 градусов, вентиляторы не помогут охладиться, так как они будут просто раздувать горячий воздух.

В этом плане более эффективным способом охлаждения помещения является кондиционер.

"Кондиционер лучше ставить в режим не меньше 21 градуса. Если включить его на 16 градусов, то можно заболеть", — предупредил Хухрев.

Несмотря на жаркую погоду, сейчас наблюдается рост простудных заболеваний. Многие пациенты обращаются в симптомами ангины. По мнению врача, в этом виноваты неправильно настроенные кондиционеры.

"Если еще прийти домой вспотевшим и под кондиционер встать, то очень легко потерять контроль и переохладиться", — подчеркнул специалист.

Холодный душ — с температурой воды 21-23 градуса — тоже поможет на некоторое время справиться с жарой. Но этот способ не подойдёт людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает сайт Москва 24.

"Также поможет в жару мокрая одежда, но если попадете на сквозняк, то ждите беды", — добавил Хухрев.

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