НИЦ Гамалеи попросил разрешения испытать "Спутник V" на детях

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время должны начаться исследования вакцины "Спутник V" на детях. Центр подал документы в минздрав, чтобы получить разрешение на испытания.

"Они сейчас находятся на рассмотрении в минздраве и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято", — приводит "РИА Новости" слова Гинцбурга.

Планируется, что участие в испытаниях примут подростки с 12 лет. Ранее планировалось ограничит возраст добровольцев с 15 до 18 лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 млн россиян. Из них более 16 млн привиты полностью.