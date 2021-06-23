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НИЦ Гамалеи попросил разрешения испытать "Спутник V" на детях

Общество

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время должны начаться исследования вакцины "Спутник V" на детях. Центр подал документы в минздрав, чтобы получить разрешение на испытания.

"Они сейчас находятся на рассмотрении в минздраве и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято", — приводит "РИА Новости" слова Гинцбурга.

Планируется, что участие в испытаниях примут подростки с 12 лет. Ранее планировалось ограничит возраст добровольцев с 15 до 18 лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 млн россиян. Из них более 16 млн привиты полностью.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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