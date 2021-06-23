"Просто посмотрю": почему Вассерман не задаст вопрос на "Прямой линии"

Стало известно, почему свой вопрос на грядущей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным не задаст публицист и эрудит Анатолий Вассерман. Оказалось, что его волнуют вещи, которые "не подлежат разглашению", так что на вопрос президент ответить не сможет.

"Просто посмотрю": комментарий Вассермана

Напомним, что прямая линия с президентом РФ в этом году запланирована на 30 июня. В студии не будет аудитории, а из новшеств россиянам предложат специальное приложение для смартфонов, которое упростит процедуру отправки вопроса.

"Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно", — пояснил ранее для СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Чтобы оппоненты не смогли подготовиться заранее. А как рядовой гражданин я бы, конечно, поинтересовался тем, когда дела в нашей стране начнут улучшаться быстрее, чем в целом по миру, но боюсь, что на этот вопрос точного ответа пока нет, поскольку обстановка в мире очень быстро меняется. Так что я даже не пытался подать вопрос на Прямую линию. Я просто посмотрю за тем, что спрашивают другие. Это, на мой взгляд, не менее интересно, чем-то, что президент отвечает", — отметил Вассерман для NEWS. ru.

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