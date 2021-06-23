Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным доложила президенту о ситуации с COVID-19.
По её словам, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Самая сложная наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Бурятии, Крыму и ещё пяти регионах. Голикова отметила, что темпы прироста COVID-19 за последнюю неделю увеличились на 30%.
Также Голикова заявила, что увеличились показатели смертности и нагрузка на здравоохранительную систему. По её словам, к такой ситуации привели две причины - сокращение ограничений в регионах и циркуляция "индийского" штамма COVID-19.
Голикова отметила, что в России выявлен так называемый "дельта-штамм" индийского варианта COVID-19. Более заразный штамм "дельта-плюс" в России на данный момент не обнаружен.
По мнению Голиковой, бороться со вспышкой коронавируса необходимо двумя путями:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса.