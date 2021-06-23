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Голикова призвала регионы вводить новые ограничения из-за COVID-19

Общество

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным доложила президенту о ситуации с COVID-19.

Голикова призвала регионы вводить новые ограничения из-за COVID-19

По её словам, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Самая сложная наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Бурятии, Крыму и ещё пяти регионах. Голикова отметила, что темпы прироста COVID-19 за последнюю неделю увеличились на 30%.

Также Голикова заявила, что увеличились показатели смертности и нагрузка на здравоохранительную систему. По её словам, к такой ситуации привели две причины - сокращение ограничений в регионах и циркуляция "индийского" штамма COVID-19.

Голикова отметила, что в России выявлен так называемый "дельта-штамм" индийского варианта COVID-19. Более заразный штамм "дельта-плюс" в России на данный момент не обнаружен.

По мнению Голиковой, бороться со вспышкой коронавируса необходимо двумя путями:

  • введением более жёстких ограничений по COVID-19. Голикова призвала регионы быстрее принимать меры. В частности, должны быть запрещены все зрелищные мероприятия и ночная работа общепита;
  • ускорить темпы вакцинации от коронавируса. По словам Голиковой, первый компонент вакцинин получили 20,7 млн человек, полностью из них привиты 16,7 млн.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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