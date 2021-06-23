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В Бурятии на две недели вводится полный локдаун

Общество

В Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля вводятся жёсткие меры по борьбе с коронавирусом. Из-за вспышки COVID-19 в регионе не будет работать почти ничего, кроме организаций, обеспечивающих жизнедеятельность.

В Бурятии на две недели вводится полный локдаун

По сообщению властей Бурятии, на две недели будет введен режим нерабочих дней. Из-за этого закрытыми будут все предприятия, кроме:

  • продуктовых магазинов;
  • магазинов, реализующих товары первой необходимости;
  • аптек;
  • организаций ЖКХ;
  • общественного транспорта;
  • средств массовой информации.

"Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд", — говорится в сообщении.

Ситуация с COVID-19 в Бурятии

С 11 июня в Бурятии наблюдается резкий скачок суточной заболеваемости. Показатели по коронавирусу тогда достигли 130 случаев. 23 июня было зафиксировано 255 новых пациентов.

19 июня в Бурятии произошёл скачок смертности от COVID-19, когда от заболевания скончались 12 человек. 23 июня этот показатель достиг 22 летальных исходов.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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