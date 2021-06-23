В Кремле порассуждали о новом локдауне из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не ведутся разговоры о локдауне из-за коронавируса. По его мнению, такие меры не собираются вводить и в регионах.

Песков заявил, что у региональных властей есть полномочия вводить ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Кроме того, в Кремле не может быть какого-либо мнения по ситуации в регионах, так как решение в итоге будут принимать на местах.

"Не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях", — заявил Песков журналистам.

На данный момент в Москве, Подмосковье и ещё 11 регионах России была введена обязательная вакцинация для работников сфер, которые контактируют с людьми. Каждый регион прописывает собственные правила вакцинации.