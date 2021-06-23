Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не ведутся разговоры о локдауне из-за коронавируса. По его мнению, такие меры не собираются вводить и в регионах.
Песков заявил, что у региональных властей есть полномочия вводить ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Кроме того, в Кремле не может быть какого-либо мнения по ситуации в регионах, так как решение в итоге будут принимать на местах.
"Не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях", — заявил Песков журналистам.
На данный момент в Москве, Подмосковье и ещё 11 регионах России была введена обязательная вакцинация для работников сфер, которые контактируют с людьми. Каждый регион прописывает собственные правила вакцинации.
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Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса.