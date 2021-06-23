Украинскую актрису возмутили шутки Киева про наводнение в Крыму

Украинская актриса Любовь Титаренко не оценила юмор секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который высказался по поводу крупнейшего наводнения в Крыму.

Ранее Алексей Данилов прокомментировал ситуацию на полуострове, пошутив о том, что жители Крыма теперь не знают, что делать с избытком воды, которой им ранее так не хватало.

Заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко уверена, что при таком отношении к "украинскому" Крыму, полуостров никогда не вернётся в состав страны.

"Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?" — отметила она в эфире канала "Первый независимый".

В середине июня из-за мощного циклона были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.

Примечательно, что шутка Алексея Данилова была недалека от истины. Глава Крыма Сергей Аксёнов сам отметил, что после наплыва воды полностью наполнилось Загорское водохранилище, которое обеспечивает водой Ялту и ближайшие населённые пункты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.