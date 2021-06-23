EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Сбербанка назвал испытания, которые не прошло ни одно государство
Генштаб напомнил, что Россия может применить ядерное оружие
В Санкт-Петербурге депутаты Заксобрания получили послабление из-за жары
Шойгу обвинил Украину в желании начать войну с Россией
"Нет интерфейсов": читатели Zeit обсуждают статью Владимира Путина
Путин рассказал про главную задачу ООН, "путь к хаосу" и "правила игры"
США впервые с 1943 года использовали иностранный авианосец для боевого вылета
Мишустин объяснил, что нужно для роста экономики
Киев назвал "очень хороший результат" работы "Крымской платформы"

Украинскую актрису возмутили шутки Киева про наводнение в Крыму

Общество

Украинская актриса Любовь Титаренко не оценила юмор секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который высказался по поводу крупнейшего наводнения в Крыму.

Украинскую актрису возмутили шутки Киева про наводнение в Крыму

Ранее Алексей Данилов прокомментировал ситуацию на полуострове, пошутив о том, что жители Крыма теперь не знают, что делать с избытком воды, которой им ранее так не хватало.

Заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко уверена, что при таком отношении к "украинскому" Крыму, полуостров никогда не вернётся в состав страны.

"Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?" — отметила она в эфире канала "Первый независимый".

В середине июня из-за мощного циклона были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.

Примечательно, что шутка Алексея Данилова была недалека от истины. Глава Крыма Сергей Аксёнов сам отметил, что после наплыва воды полностью наполнилось Загорское водохранилище, которое обеспечивает водой Ялту и ближайшие населённые пункты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Туристы едут в Ялту, несмотря на наводнение. Как выглядят улицы в Крыму после стихии
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Бузова после проигрыша российской сборной перекрасилась в блондинку
Глава Сбербанка назвал испытания, которые не прошло ни одно государство
Генштаб напомнил, что Россия может применить ядерное оружие
В Санкт-Петербурге депутаты Заксобрания получили послабление из-за жары
Украинскую актрису возмутили шутки Киева про наводнение в Крыму
Роман Василенко: наш кооператив предоставляет уникальные возможности для граждан и юридических лиц
Принц Гарри доказал, что королева разрешила назвать дочь в её честь
Шойгу обвинил Украину в желании начать войну с Россией
"Нет интерфейсов": читатели Zeit обсуждают статью Владимира Путина
Зюганов сдаётся Кремлю
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Песков высказался о вакцинации и дискриминации

Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса.

Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Новости футбола
Малинкович предложил конфисковать всё имущество Черчесова
Новости Украины
Политолог из Киева напомнил о существовании "третьей Украины"
Мир. Новости мира
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Туризм
Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции
Мир. Новости мира
"Чужими руками загрести жар": как США планируют спасать газовый транзит Украины
Москве напомнили, что Чёрное море - не "русское озеро"
Политика. Новости и аналитика
Москве напомнили, что Чёрное море - не "русское озеро"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников