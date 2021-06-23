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Принц Гарри доказал, что королева разрешила назвать дочь в её честь

Общество

Принц Гарри и Меган Маркл предъявили факты, доказывающие, что королева Великобритании Елизавета II дала добро на то, чтобы дать наследнице её имя.

Принц Гарри доказал, что королева разрешила назвать дочь в её честь

Новоиспечённые родители нарекли дочь Лилибет Диана. Лилибет — детское прозвище Елизаветы II. Так ласково называл королеву принц Филипп.

Вторая часть имени ни у кого удивления не вызвала, так как Гарри подарил дочери имя своей матери. А вот по поводу первого имени возникли споры.

Принцесса Беатрис упрекнула монарших родственников в том, что те "украли" имя её дочери, которая родится осенью этого года.

Как сообщает Daily Mail, принц Гарии и Меган Маркл позаботились и об интернет-будущем ребёнка, приобретя доменные имена LilibetDiana. com и LiliDiana. com.

В случае если Елизавета II не позволила бы дать правнучке имя Лилибет, малышку бы назвали — Лили Диана.

"Пара отправила официальное письмо BBC, когда репортер заявил, что герцог и герцогиня Сассекские не уведомили королеву, что хотят назвать младшую дочь Лилибет", — сообщает британский источник.

Королевская чета воспитывает также старшего сына — двухлетнего Арчи.

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Имя дочери Меган Маркл и принца Гарри неприятно удивило народ
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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