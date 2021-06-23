В Петербурге в шестой раз прошел Фестиваль "Добровидение"

24 мая на сцене "Сибур-арены" прошло одно из важнейших мероприятий фестиваля — концерт лауреатов фестиваля "Добровидение-2020" (который не удалось провести в прошлом году из-за пандемии).

В концерте приняли участие Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени А. Квасова из Ростова-на-Дону, Государственный Омский русский народный хор, ансамбль "Белые Росы" из Белоруссии, ансамбль "Ватага", представляющий Брянскую область, — всего более 500 исполнителей из разных уголков России и ближнего зарубежья.

Почетными гостями фестиваля стали знаменитые исполнители народной музыки Захар и Анастасия Заволокины, которые не только исполнили со сцены "Сибур-арены" музыкальные произведения, посвятив их в том числе памяти известного исполнителя народных песен Юрия Красноперова, но и записали несколько сюжетов для программы Первого канала "Играй, гармонь".

Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий представил зрителям фестиваля премьеру своей новой песни "Морошка". Особый колорит концертным номерам добавляли колокольные перезвоны, исполняемые на звоннице Владимирского собора, и звуки рогового оркестра.

23 мая оргкомитет фестиваля совместно с Росконцертом провел сольные концерты ведущих народных коллективов России. В Музее советско-финляндской войны в Загородном клубе "Дача" выступил Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени А. Квасова с программой, посвященной 76-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся сольный концерт Государственного Омского русского народного хора, который представил вниманию петербургского зрителя программу "Жемчужина Сибири". Свой родной коллектив поддержал губернатор Омской области Александр Бурков, приехавший в Санкт-Петербург в качестве почетного гостя фестиваля.

Мероприятия фестиваля транслировались на федеральных, региональных телеканалах, каналах других стран, в частности, Белоруссии. Все телетрансляции "Добровидения" размещены на официальном сайте.

Фестиваль "Добровидение"

В адрес фестиваля этого года поступили многочисленные приветственные адреса и телеграммы, в том числе от министра культуры России Ольги Любимовой.

Первый фестиваль "Добровидение" состоялся в 2016 году. С тех пор он проводится каждый год с участием артистов из регионов России и зарубежных стран. Активное участие в зарождении и развитии фестиваля приняли народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, ныне покойный, а также легендарная Валентина Владимировна Терешкова. В фестивале регулярно принимает участие руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Михайлович Миронов.

Генеральный партнер фестиваля — социальный предприниматель Роман Викторович Василенко. Помощь фестивалю также оказывают ПАО "Газпром", АО "Россельхозбанк", ОАО "РЖД", Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Задача фестиваля, по словам его организаторов, — предоставить возможность народным артистам, может быть, впервые выйти на большую сцену и на большие экраны: помочь артистам и миллионам телезрителей встретиться. И дать нам возможность донести до зрителей ценности национальной музыкальной, песенной и духовной культуры.