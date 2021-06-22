Патриарх Кирилл: служба в армии развивает умственные способности

Сегодня после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в честь Дня памяти и скорби патриарх Кирилл обратился к военнослужащим. В ходе своего выступления он отметил, что служба в армии способствует развитию интеллекта и повышает уровень образования.

"Я думаю, что та школа, которую вы прошли за эти годы пребывания в Вооруженных силах, во многом поможет вам в гражданской жизни. Потому что армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются и умственные способности, и образование", — цитирует слова патриарха Кирилла РИА "Новости".

Также он добавил, что полученные в процессе военной службы навыки они должны будут реализовывать на гражданской службе во благо народа.

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