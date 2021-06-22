Малышева предупредила о риске развития меланомы из-за маникюра

Покрытие ногтей гель-лаками повышает риск развития меланомы, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!".

Её соведущие, педиатр Андрей Продеус и невролог Дмитрий Шубин объяснили, что всё дело в лампах для маникюра. Ультрафиолет провоцирует развитие злокачественных клеток.

По словам специалистов, лампы, которые используют для популярного способа маникюра, могут иметь разную силу ультрафиолетового излучения, поэтому вероятность развития заболевания варьируется. Риск возникновения онкологического заболевания связан со временем и жёсткостью излучения.

Как защититься от ультрафиолета?

По словам врачей, защититься от опасного заболевания помогут перчатки без пальцев, так как большая часть кожных покровов будет закрыта от воздействия излучения.

Кроме того, Малышева предупредила о том, что после снятия гель-лака необходимо проходить осмотр ногтевой пластины.

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