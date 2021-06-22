Министрество образования и науки России опровергло информацию прессы о программе по разработке чипов, которые можно вживлять в мозг. Ранее сообщалось, что на это понадобится около 54 млрд рублей, а документ якобы согласован с президентом Владимиром Путиным.
Ранее Pravda. Ru разговаривала о проблеме чипирования с политологом Сергеем Михеевым.
По словам источника в Минобрнауки это не соответствует действительности. В конце прошлого года предложение по проекту было признано нецелесообразным.
"Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне Правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", — приводит URA.RU заявление Минобрнауки.
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