В правительстве опровергли программу по массовому чипированию мозга россиян

Министрество образования и науки России опровергло информацию прессы о программе по разработке чипов, которые можно вживлять в мозг. Ранее сообщалось, что на это понадобится около 54 млрд рублей, а документ якобы согласован с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Pravda. Ru разговаривала о проблеме чипирования с политологом Сергеем Михеевым.

По словам источника в Минобрнауки это не соответствует действительности. В конце прошлого года предложение по проекту было признано нецелесообразным.

"Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне Правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", — приводит URA.RU заявление Минобрнауки.