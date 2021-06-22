"Одноклассники" ко Дню памяти и скорби 22 июня подготовили видеоролик о связи поколений. Социальная сеть напомнит пользователя о первых днях Великой отечественной войны.
Кроме того, в ленте пользователи смогут почтить память советских солдат, сражавшихся за Родину, поделиться эмоциями и чувствами, которые испытывают в этот день. Публикации можно отметить хештегом #ЯПомню.
Также в ОК 22 июня зажглась свеча памяти. Она появится в верхнем меню у логотипа соцсети.
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