"Одноклассники" выпустили видеоролик ко Дню памяти и скорби 22 июня

"Одноклассники" ко Дню памяти и скорби 22 июня подготовили видеоролик о связи поколений. Социальная сеть напомнит пользователя о первых днях Великой отечественной войны.

Кроме того, в ленте пользователи смогут почтить память советских солдат, сражавшихся за Родину, поделиться эмоциями и чувствами, которые испытывают в этот день. Публикации можно отметить хештегом #ЯПомню.

Также в ОК 22 июня зажглась свеча памяти. Она появится в верхнем меню у логотипа соцсети.