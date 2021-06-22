Собянин перевёл все рестораны Москвы в "бесковидный" режим

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о порядке работы заведений общественного питания. С 28 июня все они начнут работать в "бесковидном" режиме.

Посетить ресторан или кафе в Москве смогут люди, которые

прошли вакцинацию;

переболели COVID-19 в последние шесть месяцев;

имеют отрицательный тест на COVID-19, действительный в течение трёх дней.

Как сообщает сайт Сергея Собянина, на входе в рестораны не будут приниматься справки или сертификаты в бумажном виде. Люди, которые захотят посетить заведения, должны предоставить специальный QR-код.

Получить его можно с использованием электронной медкарты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО; портала Госуслуги, специального приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус" или в регистратуре поликлиники.