Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о порядке работы заведений общественного питания. С 28 июня все они начнут работать в "бесковидном" режиме.
Посетить ресторан или кафе в Москве смогут люди, которые
Как сообщает сайт Сергея Собянина, на входе в рестораны не будут приниматься справки или сертификаты в бумажном виде. Люди, которые захотят посетить заведения, должны предоставить специальный QR-код.
Получить его можно с использованием электронной медкарты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО; портала Госуслуги, специального приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус" или в регистратуре поликлиники.
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