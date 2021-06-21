Синоптики предупредили о приближении "атмосферного монстра" к Москве

Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что продолжительная жара в Москве может привести к ливню, грозе, шквалистом ветре и даже урагане. Это явление синоптик назвал "атмосферным монстром".

Сложные погодные условия будут наблюдаться из-за перегрева поверхности атмосферы. К выходным в Москве сформируются грозовые облака.

"От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит", — приводит "РИА Новости" слова Тишковца.

По словам синоптика, ожидаемое время и место ливней и ураганного ветра рассчитать пока не представляется возможным. С высокой степенью вероятности его можно ожидать за сутки до события.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что аномальная жара в Москве продлится до 23 июня.