Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что продолжительная жара в Москве может привести к ливню, грозе, шквалистом ветре и даже урагане. Это явление синоптик назвал "атмосферным монстром".
Сложные погодные условия будут наблюдаться из-за перегрева поверхности атмосферы. К выходным в Москве сформируются грозовые облака.
"От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит", — приводит "РИА Новости" слова Тишковца.
По словам синоптика, ожидаемое время и место ливней и ураганного ветра рассчитать пока не представляется возможным. С высокой степенью вероятности его можно ожидать за сутки до события.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что аномальная жара в Москве продлится до 23 июня.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила недопустимое поведение России, выражая слова сожаления о нападении Германии на Советский Союз в 1941 году.