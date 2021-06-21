На праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге будут допущены только выпускники

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24", к участию в традиционном празднике в честь окончания школы будут допущены только выпускники.

Губернатор подчеркнул, что никто больше — ни горожане, ни туристы — на "Алые паруса" допущены не будут, и попросил всех с пониманием отнестись к принимаемым ограничениям.

При этом участники обязаны будут быть в масках, а перед мероприятием всем выпускникам в обязательном порядке измерят температуру.

Как отметил градоначальник, ограничения будут введены из-за ухудшения эпидобстановки в Санкт-Петербурге. Однако, несмотря на это, традиционное чествование выпускников в этом году всё равно решено провести "по настоянию родительской общественности и с учётом особой значимости для Петербурга".

Сообщается, что посторонние не смогут попасть на крыши зданий в центре города и на его набережные — с этой целью проходы к крышам и набережным будут перекрыты. Это же относится и ко всем судам, для которых будет закрыта акватория Невы. Зайти в неё сможет только украшенный алыми парусами бриг "Россия".

Всех желающих посмотреть красочное представление губернатор Санкт-Петербурга попросил сделать это по телевизору.

В этом году "Алые паруса" пройдут в ночь с 25 на 26 июня.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.