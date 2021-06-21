В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию

В Нижегородской области власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых сотрудников. Это необходимо для того, чтобы достичь показателя в 60% привитых сотрудников.

До 25 июля организациям предписано сделать одну прививку, до 25 августа - вторую.

По распоряжению главного санитарного врача по регионы Натальи Кучеренко, обязательной вакцинации подлежат работники:

сферы торговли;

салонов красоты;

саун и фитнес-клубов;

бассейнов;

бытовых услуг;

общественного питания;

почты, МФЦ;

общественного транспорта и такси;

образования;

здравоохранения;

ЖКХ и энергетики;

культурных, выставочных, развлекательных мероприятий;

детских комнат, театров, кино, концертных залов;

госслужащие;

сотрудники правоохранительных органов.