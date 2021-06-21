В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию

В Нижегородской области власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых сотрудников. Это необходимо для того, чтобы достичь показателя в 60% привитых сотрудников.
До 25 июля организациям предписано сделать одну прививку, до 25 августа - вторую.
По распоряжению главного санитарного врача по регионы Натальи Кучеренко, обязательной вакцинации подлежат работники:
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