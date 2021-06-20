Гинцбург рассказал о коварстве индийского штамма коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург провёл аналогию между индийским и уханьским штаммами COVID, уверив, что первый "злее".

Специалист объяснил, что индийский штамм может нанести человеку больший вред, чем его уханьский собрат.

"Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом… Он злее", — передаёт слова Гинцбурга РИА "Новости".

Он уверен, что индийская мутация развивается стремительнее. Вирус легко переходит в организме человека от лёгких симптомов к тяжелым формам. По этой причине организм не успевает вырабатывать нужное количество антител.

Дельта-штамм спровоцировал эпидемию в Индии весной этого года, когда в стране регистрировали больше четыре тысячи смертей ежедневно.

Сейчас индийский штамм проник в 62 страны мира, включая РФ. Он вытесняет другие штаммы. Изменённый индийский штамм считают причиной огромного роста заболевших COVID в столице в июне 2021 года.

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