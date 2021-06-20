Собянин обратился к жителям столицы с тревожными известиями

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что коронавирус перестал быть возрастным заболеванием и активно поражает людей младше сорока лет.

Глава столицы в очередной раз подчеркнул важность вакцинации от COVID-19

"Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространения вируса. И второе, не менее важное, — это собственная санитарная защита, соблюдение санитарных требований в транспорте, в торговле, в общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей. Потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Собянин рассказал, что временное облегчение эпидемиологической ситуации обернулось новым опасным этапом.

"Мы, конечно, восхищаемся все героизмом, трудолюбием, профессионализмом врачей. Но давайте им поможем. Это же от нас зависит, от каждого из нас. Давайте пойдем на прививочные пункты, привьемся, остановим эту беду и снимем эту страшную угрозу, которая каждый день висит над каждым горожанином, над каждым москвичом", — отметил Сергей Семёнович.

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