EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР
Тихановская поведала план подпольной борьбы с Лукашенко
Галкин страстно поцеловал Пугачёву на публике — видео
Ушла из жизни звезда клипов Little Big
Медики объяснили, зачем ввели МакSим в искусственную кому
Названа причина пожара на складе пиротехники в центре столицы
Кузнецова предложила сделать декретные выплаты для бабушек и дедушек
В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
Аксёнов: теперь у Крыма нет проблем с водой

Собянин обратился к жителям столицы с тревожными известиями

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что коронавирус перестал быть возрастным заболеванием и активно поражает людей младше сорока лет.

Собянин обратился к жителям столицы с тревожными известиями

Глава столицы в очередной раз подчеркнул важность вакцинации от COVID-19

"Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространения вируса. И второе, не менее важное, — это собственная санитарная защита, соблюдение санитарных требований в транспорте, в торговле, в общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей. Потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Собянин рассказал, что временное облегчение эпидемиологической ситуации обернулось новым опасным этапом.

"Мы, конечно, восхищаемся все героизмом, трудолюбием, профессионализмом врачей. Но давайте им поможем. Это же от нас зависит, от каждого из нас. Давайте пойдем на прививочные пункты, привьемся, остановим эту беду и снимем эту страшную угрозу, которая каждый день висит над каждым горожанином, над каждым москвичом", — отметил Сергей Семёнович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Борьба с коронавирусом: взрывной рост, обязательная вакцинация, ограничения
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Собянин обратился к жителям столицы с тревожными известиями
Ушёл из жизни легендарный тележурналист Анатолий Лысенко
Жители и гости Ялты опять остались без воды
Казанский стрелок недоволен условиями содержания в "Бутырке"
В Минтруде объяснили, законно ли увольнять непривитых сотрудников
Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР
Тихановская поведала план подпольной борьбы с Лукашенко
Галкин страстно поцеловал Пугачёву на публике — видео
Ушла из жизни звезда клипов Little Big
Медики объяснили, зачем ввели МакSим в искусственную кому
Популярное
Евросоюз
В Польше выяснили, кто стоял за "масштабной русской кибератакой" на самом деле

Страшные "русские хакеры" оказались плодом воспалённой фантазии польских чиновников. Виновного в утечке информации следовало искать гораздо ближе.

В Польше выяснили, кто стоял за "масштабной русской кибератакой" на самом деле
Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР
Общество
Меркель упрекнула РФ в речи о нападении Германии на СССР
Новости Украины
На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений
Новости Симферополя
Аксёнов: теперь у Крыма нет проблем с водой
Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Новости Украины
Секретарь СНБО Украины позлорадствовал над затопленным Крымом
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал первую пятёрку "Единой России" на выборах в Госдуму
В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
Общество
В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников