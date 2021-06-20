Жители и гости Ялты опять остались без воды

Авария на водопроводной очистной станции в Ялте опять лишила жителей курортного города воды. Живительная влага будет подаваться лишь на два часа в сутки.

Подачу воды в городе решили приостановить в связи с её низким качеством. Вода в водопроводные краны граждан стала поступать мутная и непригодная для питья.

"В связи с аварией на водопроводной очистной станции, которая обеспечивает водоснабжение городского округа Ялта, водоснабжение осуществляется по отдельным районам города по два часа в сутки", — сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что благодаря наводнению в регионе решена проблема с водой. Он уверил, что потоки прибывшей воды заполнили Загорское водохранилище. Именно из этого водохранилища поступает вода в Ялту и ближайшие населённые пункты.

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