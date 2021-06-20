В Минтруде объяснили, законно ли увольнять непривитых сотрудников

В Роспотребнадзоре постановили привить от коронавируса жителей столицы, чья деятельность связана с контактами с людьми. Перед работодателями встала проблема, что делать с людьми, не желающими вакцинироваться от коронавируса.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечает. что отказ от вакцинации против COVID-19 не является законным основанием для увольнения работников.

"У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от прививки — Прим. ред) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено, — передает слова Котякова ТАСС.

Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов объяснил, что представителям бизнеса негласно разрешили отстранять непривитых работников без выплаты зарплаты. В правительстве столицы заверили предпринимателей, что наказывать за подобные действия их не будут.

Согласно опросам, почти половина граждан страны с опаской и недоверием относятся с перспективе вакцинации.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков отметил, что главные санитарные врачи уполномочены требовать проведение обязательной вакцинации, что подтверждается решениями ЕСПЧ.

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